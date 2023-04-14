رد هاري كين المفاجئ على عرض بايرن ميونيخ

قال تقرير من يومية "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، إن مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين (30 عامًا) يفضل عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي على بايرن ميونخ الألماني؛ إذ اشتدت المنافسة للفوز بخدمات اللاعب في الأسابيع الأخيرة.



ويفضّل كين البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعرفه جيدًا، عوضًا عن المغامرة واللعب في بلد ودوري جديد.



يمتلك كين عقدًا مع توتنهام يمتد إلى صيف 2024، وتشير وسائل إعلام إلى أن النادي اللندني لن يستطيع الحفاظ على لاعبه أكثر من ذلك؛ إذ تتربّص أندية عديدة للفوز بخدماته، يتصدرها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.



ويهدف المدرب الهولندي إيريك تين هاغ إلى إكمال منظومته في نادي مانشستر يونايتد عبر التعاقد مع مهاجم متمرّس، بينما تسعى إدارة بايرن ميونخ لإيجاد هدّاف بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تركه الصيف الماضي باتجاه برشلونة الإسباني.



من بين الأسباب المنطقية التي تدفع كين للبقاء في الدوري الإنجليزي رغبته الجامحة في أن يصبح الهدّاف التاريخي للمسابقة متفوقاً على مواطنه آلان شيرار، أسطورة بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد.

كين هو الهدّاف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام، ويفصله 54 هدفًا ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل في الوصافة برصيد 206 أهداف، مطاردًا الأسطورة الإنجليزية شيرار صاحب الرقم القياسي بـ260 هدفًا.

المصدر / فلسطين اونلاين