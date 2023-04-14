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تشيلسي يتلقى صدمة بغياب نجمه عن مباراة ريال مدريد

14 ابريل 2023 . الساعة 22:38 بتوقيت القدس
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تشيلسي يتلقى صدمة بغياب نجمه عن مباراة ريال مدريد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي، أن الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي سيغيب عن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة ستبعده عن الملاعب لأسابيع.

وقال لامبارد، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة برايتون المقبلة: "كوليبالي لن يكون متاحًا لأي مباراة منهما (ضد برايتون أو ريال مدريد)"، إنها إصابة في أوتار الركبة وستستغرق أسابيع وليس أياما فقط".

وخرج اللاعب الدولي السنغالي وهو يعرج في الدقيقة (55) من مباراة الذهاب أمام الميرينغي بطل أوروبا في سانتياغو برنابيو، سهرة الثلاثاء، وحل محله الإسباني مارك كوكوريلا.

وقال لامبارد: "إنها خيبة أمل بالنسبة له ولنا، ولكنها أيضًا فرصة للاعب آخر، سنواصل العمل من دونه، ونأمل أن يستعيد لياقته بأسرع وقت ممكن".

ولم يذكر لامبارد أي مخاوف جديدة تتعلق بإصابات أخرى في الفريق قبل مباراة السبت على أرضه ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز غير الدولي السنغالي.


ويبحث تشيلسي عن "ريمونتادا" ضد ريال مدريد في "ستامفورد بريدج" بلندن الأسبوع المقبل، حيث يحاول الفريق قلب تأخره بهدفين أمام بطل أوروبا 14 مرة.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#تشيلسي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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