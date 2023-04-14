إسماعيل بن ناصر في التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

اختير الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر ضمن تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا، عقب خوض مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة.



وسجل بن ناصر هدف فوز فريقه ميلان على ضيفه نابولي في الدقيقة (40) من عمر المباراة، إثر تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليصبح ثالث لاعب جزائري يسجل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر ورياض محرز.



واستطاع بن ناصر دخول تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه لعب 68 دقيقة فقط؛ إذ أخرجه المدرب ستيفانو بيولي وأقحم بدلًا منه زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس.



وبالنسبة إلى بقية عناصر تشكيلة الأسبوع، فقد اختير ثلاثي من فريق ريال مدريد؛ وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



وأسهم اللاعبون الثلاثة بشكل إيجابي في الانتصار الذي حققه الفريق الملكي على تشيلسي (2-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو".



كما ضم تشكيل الأسبوع في دوري الأبطال أيضا خماسي مانشستر سيتي؛ وهم جون ستونز وروبن دياز وبرناردو سيلفا ورودري هيرنانديز وإرلينغ هالاند، بالإضافة إلى لاعب إنتر ميلان أليساندرو باسوتي، ولاعب إيه سي ميلان سيمون كيير.



بالمقابل، فاز هدف لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونخ الألماني، رودري هيرنانديز، بجائزة أفضل هدف في الأسبوع.

المصدر / فلسطين اونلاين