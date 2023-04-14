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الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا في القدس

14 ابريل 2023 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 17 فلسطينيا داخل البلدة القديمة من مدينة القدس، بدعوى رفع أعلام ورايات فلسطينية ووطنية، وترديد هتافات داعمة للمقاومة.

وتشهد مدينة القدس توتراً منذ أيام، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في 5 أبريل/ نيسان الجاري، والاعتداء على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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