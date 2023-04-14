إصابة لبناني جراء قنابل دخانية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصيب مواطن لبناني الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية على طريق محاذية للحدود.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "عناصر من جيش العدو الإسرائيلي اعتدوا على مجموعة من سائقي الدراجات النارية وألقوا قنابل دخانية عدة عليهم".

وأضافت أن "أحد السائقين أصيب برأسه، وذلك عند مفرق بلدة حولا الجنوبية مقابل موقع العباد (العسكري الإسرائيلي)".

وعلى إثر ذلك نفذ الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" انتشارا في المكان، بحسب المصدر ذاته.

وكان السائقون ضمن مسيرة على الدراجات النارية تجول في المنطقة الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع سلسلة نشاطات كشفية وشبابية في مناطق لبنانية عدة، دعت إليها حزب حزب الله إحياء لـ"يوم القدس العالمي".

والأسبوع الماضي، أُطلق أكثر من 30 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قابله قصف إسرائيلي استهدف مناطق مفتوحة في محيط الأراضي اللبنانية التي انطلقت منها الصواريخ، من دون خسائر بشرية.

المصدر / الأناضول