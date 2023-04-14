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"عواودة": علينا بذل كل طاقاتنا لأجل القدس وأن تكون كل أيامنا لنصرتها

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"عواودة": علينا بذل كل طاقاتنا لأجل القدس وأن تكون كل أيامنا لنصرتها

14 ابريل 2023 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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قالت الناشطة انتصار عواودة، إن كل أيامنا يجب أن تكون جميعها من أجل القدس، للدفاع عنها من خطر الاحتلال والتهويد.

وأضافت عواودة: "في يوم العالمي للقدس مدينة القدس هي فعلا عالمية لأن في قلبها المسجد الأقصى".

وأكد على وجوب الدفاع عن مدينة القدس بكل ما نملك، لمواجهة مخططات الاحتلال فيها.

وتابعت: "يجب ألا نتكاسل ونبذل كل طاقاتنا وأن يبحث كل مسلم عن الدور الذي يجب أن يقوم به لأجل القدس فمدينة القدس تخص كل إنسان مسلم وتقسط بسقوط أمة الإسلام".

ويحيي العالم العربي والإسلامي كل عام "يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وشهدت عدة عواصم عربية وإسلامية مسيرات حاشدة مشاركة في يوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات في أكثر من 80 دولة ومدينة حول العالم.

ومن أبرز وأضخم هذه المسيرات في العاصمة الإيرانية طهران، حيث انطلقت مسيرات مليونية في كافة أنحاء إيران دعمًا للقضية الفلسطينية.

المصدر / حرية نيوز
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#المسجد الأقصى #القدس #انتصار عواودة

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