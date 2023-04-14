الرئيس الإيراني: مستمرون في دعم المقاومة والتطبيع خيانة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن المقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني والسنوات الطويلة من الصمود جديرة بالتقدير من البشرية جمعاء.

وأكد الرئيس الإيراني -في أول كلمة له مع الجماهير الفلسطينية خلال مهرجان يوم القدس العالمي بغزة، عصر الجمعة، تحت شار الضفة درع القدس- استمرار دعم وتعزيز جبهة المقاومة في المنطقة.

وأضاف "ليس لدينا أي تردد في دعم المقاومة والجمهورية الإسلامية مصرة على دعم جبهة المقاومة".

وشدد على أن التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يمثل خيانة للشعب الفلسطيني وخيانة لجبهة المقاومة وطعنة في ظهرها وفي ظهر فلسطين.

ووجه التحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم وإلى المقاتلين في ساحات المواجهات المختلفة في فلسطين.

كما وجه التحية إلى الرجال والنساء والفتية الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن فلسطين وعن القدس الشريف.

وقال: "بعد أكثر من 70 عاماً يجب القول إن الأبطال هم أهل غزة والمقاومون في الضفة الغربية وكل فلسطين".

وذكّر بأن الإمام الخميني أعلن أن تحرير القدس هو الهدف الأسمى في العالم الإسلامي.

وأضاف: "إن تيار المقاومة يعلو أمام تيار المساومة الذي كان يسعى لحرف تيار المقاومة الفلسطينية".

وتابع: "آمل أن يحقق المقاومون الفلسطينيون انتصارات باهرة يوما بعد آخر وأن نقيم الصلاة نحن المسلمين جميعا في القدس الشريف إلى جانب الفلسطينيين".

المصدر / فلسطين أون لاين