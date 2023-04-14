"نصر الله" يحذر: حماقات الاحتلال قد تؤدي إلى حرب كبرى

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن استنفاره على كل الجبهات وكان يشعر بالخوف والقلق بينما محور المقاومة كان في طمأنينة

وأضاف خلال كلمة له إحياء ليوم القدس العالمي: "الشعب الفلسطيني البطل الراسخ بنسائه ورجاله وبمسيحيه ومسلميه نبعث له رسالة دعم ونقول له أنك لست وحدك".

ولفت نصر الله إلى أن هناك تطورات كبرى حصلت على المستوى الدولي والكيان الإسرائيلي وعند وقوفنا أمامه نرى أن محورنا في موقع إيجابي.

وأكد على أن يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم، قائلا: "العدو يستفرد بالقطاع ويستفرد بالضفة ويقول إن هناك قواعد اشتباك، وأقول للعدو هذه اللعبة خطرة لا في المسجد الأقصى ولا في كنيسة القيامة ولا في غزة ولا في سوريا ولا في لبنان، وهو أجبن من الاعتداء على إيران".

وقال نصر الله: "يجب أن نوجه تحذيراً واضحاً للعدو الإسرائيلي أن بعض انفعالاتك أو أعمالك الحمقاء في القدس أو الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى".

المصدر / فلسطين أون لاين