دياز يتعافى من الإصابة وجاهز للمشاركة في مباريات ليفربول

أصبح الدولي الكولومبي، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، جاهزاً بشكل كامل للعودة إلى المشاركة في مباريات "الريدز" بعد تعافيه من إصابة الركبة التي باغتته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وعاد المهاجم الكولومبي منذ عدة أيام للمشاركة في التدريبات مع الفريق وبات جاهزاً للعودة للملاعب بنسبة 100%، وفقاً لتصريحات مدربه الألماني يورغن كلوب الذي أكد أن مهاجمه سيدخل قائمة "الريدز" للمباراة القادمة إذا لم يحدث شيء غير منتظر.



وتابع كلوب حديثه قائلاً: "الأمر كأنك تمتلك لاعباً جديداً، لكنه لاعب تأقلم على الفريق، لغته الإنجليزية تتحسن وأصبح متأقلماً أكثر على كل شيء، نحن سعداء للغاية بعودته، سيمنحنا انتعاشة في الهجوم، والآن علينا الاعتماد عليه في الملاعب شيئاً فشيئا".



واضطر دياز البالغ من العمر (26 عاماً) والمنضم لليفربول في يناير/ كانون الثاني 2022، للخضوع لجراحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد يعود لقائمة ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليغ الإثنين القادم.



جدير بالذكر أن ليفربول يمر بحالة سيئة هذا الموسم بسبب تذبذب مستوياته وتراجع نتائجه، حيث يقبع "الريدز"، في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

المصدر / فلسطين اونلاين