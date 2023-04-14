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"ناصر الدين": حشود المصلين في القدس بشارة نحو النصر

14 ابريل 2023 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" هارون ناصر الدين، أن حشود المصلين اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تعبير عن نبض شعبنا وبشارة نحو النصر والتحرير.

وبارك لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الحشود المباركة التي أمّت المسجد الأقصى المبارك في يوم القدس العالمي والجمعة الأخيرة من رمضان، مؤكدا أنها بشارة جديدة نحو النصر والتحرير ودحر الاحتلال من ديارنا.

وقال ناصر الدين في تصريح مكتوب، إن الحشود اليوم أوصلت رسالة واضحة للاحتلال بأن الأقصى لنا، وأنه لا حق له في قدسنا ولا مكان له في أقصانا، وأن حق شعبنا فيه لا يسقط بقمع أو عدوان أو استقواء بأحد، فـ"نحن أقوى بالله ثم بشعبنا، وستبقى مقاومتنا متأهبة لنصرته في كل الأوقات".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #حماس #القدس #المقاومة #هارون ناصر الدين

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