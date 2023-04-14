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المرور: وفاتان و6 إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

14 ابريل 2023 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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أعلنت شرطة المرور والنجدة، الجمعة، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنّ 15 حادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاتين و6 إصابات، تنوّعت بين متوسطة وطفيفة.

وأمس أعلنت شرطة المرور عن وفاة المواطن علاء أحمد سليم شهوان (22 عامًا) من سكان خانيونس السطر الغربي، والطفل وليد زكي شراب (3 أعوام) سكان خانيونس، جراء صدمهما من مركبتين مختلفتين في المحافظة.

وأشارت شرطة المرور إلى أنه تم حجز المركبتين، وتوقيف سائقيهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وفقًا للإجراءات المتبعة.

من جهة أخرى، أفادت إدارة المرور والنجدة أنّ أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 14 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #خان يونس #شرطة المرور #حادث طرق #حوادق طرق

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