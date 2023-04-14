4 شهداء ومقتل 3 مستوطنين وإصابة 14 في 258 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 14 آخرين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 06-04-2023 حتى 13-04-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 258 عملاً مقاوماً، بينها 35 عملية إطلاق نار.

وخلال الأسبوع استشهد أربعة فلسطينيين، ووقعت ثلاث عمليات ومحاولات دهس ومحاولة طعن واحدة، إلى جانب إحراق آلية ومنشأة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

والشهداء هم القائدين سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع من كتائب شهداء الأقصى، وارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة "دير الحطب" شرق نابلس.

واستشهد الطفل محمد فايز بلهان (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي في الرأس والصدر والبطن، في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وفي قلقيلية استشهد الشاب عائد عزام سليم (20 عاما)، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون.

كما ألقى الشبان الثائر 6 عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال، و8 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما اندلعت 92 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 58 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / حرية نيوز