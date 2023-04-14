يافطة "الضفة درع القدس" تزين المسجد الأقصى المبارك

شارك آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة بإحياء فعاليات حملة "يوم القدس العالمي" التي ينظمها محور المقاومة، والموافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام.

وضمن حملة يوم القدس وفعالياتها التي يرعاها وينظمها محور المقاومة، في عدد من دول العالم الإسلامي، زيّنت يافطة "الضفة درع القدس"المسجد الأقصى المبارك.

وعقب أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك نظّم الشبان مسيرة في باحاته، رفعوا خلالها يافطات دعماً للمقاومة، حملت شعار يوم القدس العالمي، إلى جانب أعلام فلسطين ورايات حركة حماس وكتائب القسام.

رفع العلم الفلسطيني والجزائري ورايات للمقاومة في المسجد الأقصى pic.twitter.com/L4ob9o7p7R — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 14, 2023

وأقسم آلاف الشبان على "حماية المسجد الأقصى" ونصرته وسط تكبيرات وهتافات للمقاومة ولكتائب القسام وقائدها محمد الضيف.

"أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى" .. جانب من هتافات المصلين في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/Oov1vlLfCG — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 14, 2023

وأدى أكثر ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، احتشدوا من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومداخل المسجد الأقصى.

طوفانٌ بشريٌ بجمعة الضفة درع القدس.. نحو ربع مليون مُصلّ في المسجد الأقصى المبارك اليوم pic.twitter.com/uvJZrnrYOM — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 14, 2023

ويحيي العالم العربي والإسلامي كل عام "يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وشهدت عدة عواصم عربية وإسلامية مسيرات حاشدة مشاركة في يوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات في أكثر من 80 دولة ومدينة حول العالم.

ومن أبرز وأضخم هذه المسيرات في العاصمة الإيرانية طهران، حيث انطلقت مسيرات مليونية في كافة أنحاء إيران دعمًا للقضية الفلسطينية.

كما انطلقت مسيرات شعبية حاشدة في المخيمات الفلسطينية وبعض المدن اللبنانية ومخيم اليرموك في سوريا ومدنا سورية، بمناسبة يوم القدس العالمي، ودعمًا للأقصى والمقاومة.

وفي البحرين، خرج المواطنون البحريون في تظاهرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي؛ تأكيدًا على الالتفاف حول القضية الفلسطينية.

واليوم العالمي للتضامن مع القدس، هو حدث سنوي يتم إحيائه في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي للقدس.

ويتم إحياء هذا اليوم عبر تظاهرات في دول عربية وإسلامية خصوصًا في إيران التي كانت أول من اقترح المناسبة من الإمام الخميني.

المصدر / حرية نيوز