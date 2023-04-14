زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا

وقع زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات، اليوم الجمعة، في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وفق ما ذكرته فرانس برس.

واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.

وقالت الوكالة الأميركية إن الزلزال حدث عند الساعة 16:55 «09.55 بتوقيت غرينتش».

ولم ترد حتى الآن أيّ تقارير تفيد بوقوع أضرار أو وفيات أو إصابات من جرّاء هذا الزلزال.

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تجدر الإشارة إلى أنّ إندونيسيا تقع فوق ما يسمّى «حزام النار في المحيط الهادئ»، وهي منطقة نشطة جداً زلزالياً حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتتسبّب في زلازل متكررة.

وفي 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر غربي جزيرة جاوة، وأسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 331 شخصاً.

أمّا الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في إندونيسيا فوقعت في عام 2004، عندما تسبّب زلزال قوي جداً بالمحيط الهندي في حدوث موجات مدّ عاتية أودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص في 12 دولة، معظمهم في إقليم أتشيه الإندونيسي.

المصدر / وكالات