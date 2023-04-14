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قرار نهائي في قضية "اعتداء" حكم على لاعب ليفربول

14 ابريل 2023 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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قرار نهائي في قضية "اعتداء" حكم على لاعب ليفربول

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، قرارها الرسمي بشأن واقعة اعتداء الحكم المساعد كوستانتين هاتزيداكيس، على مدافع ليفربول أندرو روبرتسون بالكوع.

وأوضحت اللجنة أنها لن تتخذ أي إجراء بحق الحكم المساعد، في تلك الواقعة التي حدثت نهاية الشوط الأول من مباراة الريدز ضد أرسنال (2-2) الأحد الماضي.

وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الأول عندما توجه روبرتسون إلى الحكم المساعد للاحتجاج، فرفع الأخير ذراعه وضرب الإسكتلندي في وجهه ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي الحكم المساعد بانتظار انتهاء التحقيق، وتمت تبرئته الآن من أي مخالفة وهو حر في مواصلة العمل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم: "راجعنا بدقة جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة الأخيرة في ملعب أنفيلد والتي شملت مدافع ليفربول أندرو روبرتسون وحكم المباراة كوستانتين، ولن نتخذ أي إجراءات أخرى".

وأضاف "تضمنت عمليتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام فضلا عن زوايا متعددة من لقطات الفيديو، فيما يتعلق بكل من الحادث والظروف المحيطة به".

وتلقى روبرتسون الغاضب بطاقة صفراء في أعقاب الحادث.

وقال كوستانتين في بيان صادر عن لجنة الحكام: "لقد ساعدت اتحاد الكرة بشكل كامل في تحقيقه وناقشت الأمر مباشرة مع روبرتسون خلال محادثة مفتوحة وإيجابية".

وأضاف: "لم يكن في نيتي بالتأكيد إجراء أي احتكاك مع اللاعب لأنني سحبت ذراعي عنه ولهذا اعتذرت".

وتابع: "أتطلع إلى العودة لقيادة المباريات"

المصدر / وكالات
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#اعتداء حكم #لاعب ليفربول #أندرو روبرتسون

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