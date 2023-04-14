نحو ربع مليون مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى"

أدى نحو 250 ألف مصل، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وبدأ الآلاف من المواطنين القاطنين في مدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عام 48، بالتوافد منذ ساعات الفجر الأولى للمسجد الأقصى المبارك.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث تم الدفع بأكثر من 2300 شرطي، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وأطلقت قوات الاحتلال عددًا من طائرات التصوير فوق باحات المسجد الاقصى المبارك.

وتم رفع حالة الاستنفار في أوساط جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، والجبهة الشمالية، ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.















المصدر / فلسطين أون لاين