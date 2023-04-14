مسيرات حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي في طهران والمدن الإيرانية

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية، اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاءً بيوم القدس العالمي.

وشارك آلاف الإيرانيين في المسيرات السنوية الداعمة للشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس العالمي، وهتف المشاركون في المسيرات: "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، ورفعوا لافتات كتب عليها "القدس لنا".

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الإسرائيلية.

كذلك، شارك الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية إسماعيل قاآني، بالمسيرات الداعمة لفلسطين في العاصمة الإيرانية طهران.

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وتتّجه المسيرات نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة، حيث ستجري مراسم يوم القدس العالمي، وستتضمن إلقاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة.

وبالتزامن، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن القضية الفلسطينية "راسخة في قلوب المسلمين وغير المسلمين من الأحرار"، مضيفاً أن القدس هي "طريق الانتفاضة".

وتابع قاليباف: "نستطيع أن نفكّر بعالم ما بعد الكيان الصهيوني، ونحن نرى ظروفه الصعبة في السنوات الـ 5 الماضية، وأنّه بدأ ينهار من الداخل".

وأضاف قاليباف: "رغم أن الشهيد سليماني ليس معنا، لكن روحه الكبيرة تحيا بيننا وسيبقى خالداً في قلوبنا وقلب القضية الفلسطينية".

وتحتفي إيران ودول إإسلامية ودول في العالم الأخرى بهذا اليوم منذ أن أعلنه الإمام الخميني الراحل عام 1979، إذ دعا إلى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوماً عالمياً للقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع