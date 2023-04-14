9 أنواع من الأطعمة والمشروبات تحتوي على "سكر مخفي"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني

تحتوي العديد من الأطعمة العادية اليومية على كمية عالية من السكر بشكل مثير للدهشة، بما يشمل بعض ما يسمى "الأطعمة الصحية"، وفقًا لما نشره موقع "سي نت".

وتشير الدراسات إلى إن الحد المُوصى بتناوله من السكر هو 25 غرامًا في اليوم الواحد، وأحد المشاكل الشائعة هي الترويج لبعض الأطعمة بأنها عناصر غذائية "طبيعية بالكامل" أو "حبوب كاملة"، ولكن يمكن إخفاء كميات كبيرة من السكر المضاف تحت هذه الادعاءات غير الدقيقة:

الزبادي:

هناك بالطبع بعض أنواع الزبادي الصحية للغاية، والتي لا تحتوي على أي سكر مضاف على الإطلاق، لكن يجب توخي الحذر من أن هناك العديد من أنواع الزبادي الشائعة، خاصة الأصناف قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسكريات المضافة ربما تصل إلى 15 غرامًا من السكر في العبوة الواحدة.

الخبز:

يعتقد الكثيرون أنهم آمنون من السكر المضاف عن طريق اختيار القمح أو الخبز متعدد الحبوب، لكن العديد من هذه الأصناف لا تزال تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة.

الشوفان سريع التحضير:

عند معالجة دقيق الشوفان وتقسيمه إلى عبوات مناسبة للخدمة الفردية، غالبًا ما تحتوي على الكثير من السكر، قد يبلغ في العبوة الواحدة 12 غرامًا.

الصلصات والتوابل:

من المعروف أن الكاتشب وصلصة الباربكيو وتتبيلات السلطة المصنوعة من التوت وغيرها من الإضافات الحلوة تحتوي على السكر، فتحتوي بعضها على 20 جرام من السكر لكل حصة منها، لذا يجب التحقق من الملصق على العبوة واختيار الأصناف دون سكر مضاف.

مشروبات الطاقة:

تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، وتتضاعف المشكلة عند تناول هذه الأنواع من المشروبات دون ممارسة الرياضة لفترة أو بكثافة كافية لتبرير شرب 20 أو أكثر من غرامًات السكر، لذا يمكن الاكتفاء بشرب المياه في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

عصائر مضغوطة:

تحتوي العصائر المضغوطة المصنوعة من البرتقال والتفاح والمانجو وغيرها من الفواكه على كميات عالية من السكر، بل وتحتوي بعض أنواع العصائر على سكر مضاف قد يتجاوز محتوى السكر 50 غرامًا لكل حصة.

بدائل الحليب:

يعتقد البعض أنه يقوم بعمل جيد لجسده عبر تجنب منتجات الألبان واللاكتوز، لكن بعض البدائل الخالية من الألبان تلغي هذه النوايا الصحية بمحتواها من السكر، إذ يحتوي حليب الفانيليا واللوز، على سبيل المثال، على 13 غرامًا من السكر المضاف في كوب واحد - نصف الحد الموصى به في اليوم.

زبدة الفول السوداني:

تمنح زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وزبدة الكاجو إضافة إلى مذاقها الشهي الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، لكن يجب الحذر لأن بعض أنواع زبدة المكسرات تُعالج بالسكر والزيوت المهدرجة.