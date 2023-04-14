"حماس": في يوم القدس العالمي ستبقى القدس والأقصى درة التاج وقلب العالم الإسلامي

قالت حركة "حماس" في بيان صحفي بمناسبة يوم القدس العالمي، إنَّ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما محور الصراع مع العدو الصهيوني، الذي يحتل أرضنا ويقتّل ويهجّر شعبنا ويهوّد مقدساتنا.

وشددت حركة "حماس، بأن القدس والأقصى ستبقى درّة التاج ونبض فلسطين وقلب العالم الإسلامي، وعنواناً جامعاً لكل الأحرار، وإنَّ مسؤولية تحريرهما من هذا الاحتلال الفاشي الغاشم تتشارك فيها كل مكوّنات الأمَّة.

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ودعت الحركة أمَّتنا العربية والإسلامية إلى حشد كل الطاقات، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإنسانياً، لمزيد من التضامن والدعم لصمود شعبنا وثباته على أرضه التاريخية، ونصرةً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وحيث جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه وفي مخيمات اللجوء والشتات، الذين يواصلون التفافهم حول خيار المقاومة الشاملة، دفاعاً عن الأرض والقدس والأسرى والمسرى، معاهدة إياهم على المضي والثبات على ذات الدرب، حتى انتزاع حقوقهم المشروعة، وتحقيق تطلعاتهم في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين