انتشار مكثف للاحتلال بالقدس في الجمعة الأخيرة من رمضان

كثفت شرطة وعناصر جيش الاحتلال من تواجدها منذ ساعات الصباح الأولى، في مدينة القدس المحتلة، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ونشرت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، أكثر من ألفي شرطي وعنصر في القدس، وخاصة في البلدة القديمة، إضافة إلى قوات كبيرة في المناطق المحيطة بالقدس.

ووفق ما نشره الإعلام العبري، وحسب ما نقلته عن شرطة الاحتلال فإن تكثيف قواتها في القدس المحتلة يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وتوقع وصول عدد كبير من المصلين إلى المسجد الأقصى.

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ويأتي حشد القوات هذا بالرغم من الهدوء النسبي السائد خلال الأسبوع الحالي، بعد التصعيد الأمني الأسبوع الماضي، في أعقاب اعتداء قوات الشرطة الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى واعتقال مئات المعتكفين فيه وإصابة العشرات بينهم.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، عن وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

وقال نتنياهو أن القرار اتخذ بإجماع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين