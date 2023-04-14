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مقتل شاب من اللد في الداخل المحتل بالرصاص

14 ابريل 2023 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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الشاب القتيل حمزة أبو غانم

قُتل شاب ثلاثيني من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر اليوم الجمعة.

وعلم أن ضحية الجريمة هو الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما).

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأن شابا، في الثلاثينيات من العمر تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالغة الخطورة، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، لتلقي العلاج.

وأعلن، في وقت لاحق، عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته، إذ حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنهم اضطروا لإقرار وفاته.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق قتلة مجهولون النار عليه وقتلوه.

ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل أخرى.

والليلة الماضية، أصيب عشرة أشخاص بينهم أطفال، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ارتكبت إحداهما في مدينة اللد، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، فيما ارتكبت الثانية في وقت سابق في بلدة كابول شمالي فلسطين المحتلة واثنان من المصابين، أحدهما طفل، بحالة خطيرة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 نحو 42 قتيلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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