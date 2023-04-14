"الطقس": أجواء غائمة إلى صافية ربيعية معتدلة

يكون الجو بحول الله غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً ولطيفاً الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم السبت

أما يوم غد السبت فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد والإثنين

يوم الأحد فيكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين