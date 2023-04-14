ألمانيا توافق على تسليم مقاتلات لأوكرانيا وزيلينسكي يحتفي بصاروخ "نبتون"

وافقت ألمانيا على طلب بولندا تسليم أوكرانيا مقاتلات سوفياتية الصنع، وبالتزامن طالبت كييف حلفاءها بالإسراع في تزويدها بالأسلحة والذخائر، في حين أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقدرات بلاده في مجال الصناعات الدفاعية.

فقد أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس -أمس الخميس- أن بلاده وافقت على الطلب الذي تقدمت به بولندا لتسليم 5 طائرات حربية من طراز "ميغ-29" (MiG-29) إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس -في بيان- إن برلين وافقت على عملية التسليم بعد ساعات من تلقي الطلب الرسمي من وارسو، مضيفا أن ذلك يؤكد أنه يمكن الاعتماد على ألمانيا.

وبموجب اتفاقية ثنائية، تحتاج بولندا -وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- إلى موافقة ألمانيا لتسليم المقاتلات السوفياتية الصنع إلى أوكرانيا، لأنها من مخزونات ألمانيا الشرقية السابقة.

وتحتوي الاتفاقية على بند الاستخدام النهائي الذي يحظر على بولندا تسليم الطائرات المقاتلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من ألمانيا.

وتعدّ بولندا أول عضو في حلف الناتو يلبي احتياجات كييف من الطائرات الحربية. وكانت وارسو سلمت مؤخرا 8 طائرات حربية من نفس الطراز لأوكرانيا من مخزونها الخاص.

تسليم الأسلحة والذخائر

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن على شركاء كييف الغربيين الإسراع في تسليمها الأسلحة والذخائر التي سبق أن تعهّدوا بها، والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين لقيادة الطائرات المقاتلة من الطراز الغربي.

وأضاف كوليبا -في مداخلة عبر الفيديو خلال اجتماع بالعاصمة الرومانية بوخاريست- أن بلاده متمسكة بانسحاب روسيا من كل الأراضي التي احتلتها، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها عام 2014.

وبالتزامن، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدء تنفيذ الاتحاد الجزء الأول من مبادرته التاريخية لتسليم أوكرانيا ذخيرة بقيمة تتجاوز مليار دولار.

زيلينسكي يشيد

على صعيد آخر، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بعمليات التصنيع الدفاعي الأوكرانية، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لغرق الطراد الروسي "موسكفا" في البحر الأسود بصاروخ أوكراني الصنع من طراز "نبتون".

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إن صواريخ نبتون أظهرت احترافية المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وإن هذا اليوم سيحتفل به في المستقبل باعتباره يوم صناعة الأسلحة والدفاع.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده أصبحت اليوم قادرة على إنتاج كل شيء من القذائف إلى الصواريخ، ومن قذائف المدفعية إلى الطائرات المسيّرة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في 14 نيسان/أبريل 2022 أن قوّاتها أصابت الطراد الروسي موسكفا بصواريخ مضادة للسفن، لكن موسكو قالت حينها إن الطراد تعرض لأضرار بالغة بعد حريق وانفجار، وغرق لدى محاولة سحبه إلى أحد الموانئ وسط طقس عاصف.

المصدر / وكالات