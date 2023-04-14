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حريق في مصنع ملابس في كراتشي يتسبب في وفاة أربعة أشخاص وانهيار المبنى

14 ابريل 2023 . الساعة 07:29 بتوقيت القدس
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حريق في مصنع ملابس في كراتشي يتسبب في وفاة أربعة أشخاص وانهيار المبنى

لقى أربعة من عناصر الإطفاء مصرعهم وأصيب قرابة 12 آخرين بجروح، جراء اندلاع حريق هائل في مصنع للملابس في مدينة كراتشي الباكستانية.

ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق الذي تسبب في انهيار المصنع على رجال الإطفاء، أثناء محاولتهم إخماد النيران.

وقد انتشل رجال الإنقاذ جثث رجال الإطفاء من تحت أنقاض المصنع، وقام ضباط بتقييم تأثير الحريق على مبنى مجاور.

وتعد كراتشي عاصمة إقليم السند حيث تنتشر مثل هذه الحوادث بصورة متكررة، ففي أغسطس/ آب 2021، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق هائل في مصنع كيماويات في المدينة نفسها.

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