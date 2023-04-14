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انهيار عقار في الإسكندرية والبحث جار عن ناجين

14 ابريل 2023 . الساعة 06:40 بتوقيت القدس
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انهيار عقار في الإسكندرية والبحث جار عن ناجين

انهار عقار مكون من 4 طوابق في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، بعد منتصف ليل الخميس، فيما يبحث المسعفون عن عالقين تحت الأنقاض.

وأكدت مسؤولة محلية لموقع "سكاي نيوز عربية" إنقاذ 3 أشخاص من تحت ركام المبنى لم تتبيّن حالتهم الصحية حتى الآن، مشيرة إلى أنه "جار البحث عن آخرين".

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار عقار في شارع التلعفري بمنطقة الورديان في دائرة قسم شرطة مينا البصل، التابع لحي غرب المحافظة.

وقالت رئيس حي غرب الإسكندرية سحر شعبان، التي تتواجد في موقع الحادث، لموقع "سكاي نيوز عربية":

 فور تلقّي البلاغ انتقلت قيادات المحافظة وأجهزة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع العقار للبحث عن ناجين.

 العقار انهار بالكامل، والمعلومات الأولية أفادت بوجود أشخاص عددهم أقل من 10 كانوا يقطنونه، لكن غير واضح من منهم كان موجودًا لحظة الانهيار.

 تم استخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض ونقلهم بالإسعاف إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن حالتهم الصحية حتى الآن.

 يجري تكثيف البحث عن آخرين، والأجهزة لن تغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أيّ ضحايا تحت الأنقاض.

 العقار قديم ومتهالك ومكون من طابق أرضي و3 طوابق مرتفعة، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2018.

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#مصر #الاسكندرية #انهيار عقار #عالقين تحت الأنقاض

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