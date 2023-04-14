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بعد واقعة الضرب.. عقوبة "صارمة" من بايرن ميونيخ لساديو ماني

14 ابريل 2023 . الساعة 05:34 بتوقيت القدس
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بعد واقعة الضرب.. عقوبة "صارمة" من بايرن ميونيخ لساديو ماني

أعلنت مصادر ألمانية، عن إيقاف نادي بايرن ميونيخ لنجم الفريق ساديو ماني، بعد واقعة اعتدائه على زميله في الفريق ليروي ساني قبل أيام.

ما القصة؟

دخل مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني وليروي ساني في مشادة ساخنة بغرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الأربعاء، إنه "بعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس في ملعب الاتحاد، صفع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه، ليعاني الأخير من تورم في شفته".

قرار النادي البافاري

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، اجتمع رؤساء النادي باللاعبَين، وقدم ساديو ماني اعتذاره لساني ولزملائه في الفريق.

كما قرر النادي البافاري إيقاف ساديو ماني حتى إشعار آخر.

بذلك من المتوقع أن يغيب ماني عن قمة دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، في إياب ربع النهائي، الأربعاء المقبل.

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