هايسنس تطلق أول تلفاز ليزر في العالم بدقة 8K

أطلقت شركة هايسنس تلفاز الليزر 100LX الجديد، الذي يعد أول تلفاز ليزر في العالم بدقة 8K وبلوحة قياس 100 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن تلفاز الليزر 100LX الجديد عبارة عن توليفة من بروجيكتور الليزر وشاشة مصممة خصيصا لهذا الغرض لتقليل الانعكاسات وتشتت الضوء.

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ويتمتع تلفاز الليزر 100LX الجديد بدقة الوضوح 7680 x 4320 (8K)، ومن خلال الاعتماد على تقنية هايسنس LPU فإنه يمكن عرض نطاق الألوان BT.2020 بنسبة 110%، أي ما يعادل مليار لون، ولم تكشف الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص درجة السطوع.

ويدعم تلفاز الليزر الجديد تقنية دولبي Vision HDR وتنسيق IMAX Enhanced، ويشتمل على نظام صوتي مدمج 4.1.2 مطور من شركة هارمان كاردون، مع دعم تقنية الصوت المحيطي المجسم عن طريق دولبي Atmos وDTS:X.

ويوفر تلفاز الليزر الجديد جميع الوظائف المعتادة للتلفاز الذكي، وبفضل دعم تقنية الواي فاي 6 فإنه يمكن نقل المحتويات من خدمات البث مباشرة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لتلفاز الليزر 100LX على ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 128 جيجابايت، كما يدعم اقتران الهواتف الذكية عن طريق تقنية NFC.

المصدر / وكالات