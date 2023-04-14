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وان بلس تطلق هاتفها الذكي Nord CE 3 Lite 5G الجديد

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وان بلس تطلق هاتفها الذكي Nord CE 3 Lite 5G الجديد

14 ابريل 2023 . الساعة 04:12 بتوقيت القدس
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وان بلس تطلق هاتفها الذكي Nord CE 3 Lite 5G الجديد

أطلقت شركة وان بلس هاتفها الذكي Nord CE 3 Lite 5G الجديد، الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G الحديثة.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Nord CE 3 Lite 5G الجديد من الفئة المتوسطة يمتاز بشاشةIPS قياس 6.72 بوصة وبدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل. وتبلغ شدة السطوع 680 نيت، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

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وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمات الأصابع، كما أنه يدعم تقنية الشحن السريع؛ حيث يستغرق شحنه من 0 إلى 80٪ حوالي نصف الساعة، وذلك بقدرة 67 وات. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل OxygenOS 13.1 المعتمد على Android 13.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، فضلا عن مقبس 3.5 ملم.

 

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