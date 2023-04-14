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الاحتلال يغلق مجاله الجوي أمام الرحلات المدنية شمالا وجنوبا

14 ابريل 2023 . الساعة 03:15 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق مجاله الجوي أمام الرحلات المدنية شمالا وجنوبا

أغلقت دولة الاحتلال الاسرائيلي مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية من جهتي الشمال والجنوب، من ليلة الخميس حتى مساء الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت قناة "كان" إغلاق المجال الجوي في الشمال لمسافة 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية، وفي الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة.

وجاء القرار وفقا للمصدر "بتوجيه من قوات الأمن"، و"خوفا من تصعيد أمني واسع النطاق".

ووزعت هيئة المطارات على الطيارين إشعار "نوتام"، الذي يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر في مسار الرحلة أو في موقع يمكن أن يؤثر عليها.

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