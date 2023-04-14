رئيس وزراء باكستان يبحث مع الرئيس الإيراني الوضع في فلسطين

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، الوضع الراهن في فلسطين المحتلة بعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

ودعا الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، إلى وضع حد فوري لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وأضاف البيان أن "شريف شدد على ضرورة حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي".

كما أشاد بجهود القيادة الإيرانية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وهنأ رئيسي على التطور "التاريخي" لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وجدد شريف التزام باكستان بتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة، والتعاون في مجال الطاقة، والأمن، والاستقرار الإقليمي.

ومؤخراً شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن يتوحد العالم الإسلامي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين