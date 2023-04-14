المتابعة العليا بالداخل المحتل تطالب بإطلاق سراح "وليد دقة"

طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل الفلسطيني المحتل اليوم الخميس، بإطلاق فوري لسراح الأسير وليد دقة، مشيرة إلى أن وضعه الصحي حرج، بعد أن خضع، الأربعاء، إلى عملية جراحية، في مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان، جنوبي فلسطين المحتلة، تم خلالها استئصال جزء من رئته اليمنى.

وجاء في بيان صدر عن لجنة المتابعة، أنها "تطالب بإطلاق سراح الأسير وليد دقة فورا، نظرا لوضعه الصحي الحرج جدا في هذه الأيام، ليكون في حضن عائلته، بعد هذه السنوات الطويلة في سجون الاستبداد والظلم".

وقالت إن"بقاء الأسير دقة في السجن على الرغم من وضعه الخطير الحرج، يدل على عقلية ظلم واستبداد"، مشددة على أن "من حقه الإنساني أن يكون بين أحضان عائلته".

ودعت المتابعة مركّبات اللجنة واللجان الشعبية للتفاعل مع الحراك الشعبي من أجل إطلاق سراح الأسير دقة فورا.

يذكر أن الأسير دقة، مصاب بسرطان في النخاع الشوكي، ومعتقل منذ 38 عاما، قد تعرض مؤخرا لانتكاسات متتالية وخطيرة، حيث يقبع حاليا في مستشفى برزلاي، بوضع صحيّ خطير.

وأصدر الاحتلال بحق الأسير دقة حُكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ 37 عاما، وأضاف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، نحو 700 أسير، منهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، ومنهم الأسرى الذين يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.

في حين وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير.

المصدر / فلسطين أون لاين