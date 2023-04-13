البنتاغون: تسريب الوثائق السرية "عمل إجرامي متعمد"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن تسريب مجموعة من وثائق استخبارات البنتاغون السرية "عمل إجرامي متعمد".

وقال متحدث الوزارة العميد باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: "من المهم أن نفهم أن لدينا مبادئ توجيهية صارمة لحماية المعلومات السرية والحساسة".

واعتبر رايدر أن هذا "كان عملاً إجرامياً متعمداً".

وأظهرت لقطات مصورة لحظة توقيف المشتبه به بتسريب الوثائق جاك تيكسيرا، بولاية ماساتشوستس الأمريكية من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتيكسيرا (21 عامًا)، هو عضو في الحرس الوطني الجوي الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، في تصريح صحفي، توقيف تيكسيرا بتهمة "تسريب وثائق سرية للبنتاغون".

وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنباء عن تسريب وثائق "سرية" للبنتاغون تركز بشكل أساسي على الحرب الروسية في أوكرانيا.

والثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي، إن من يقفون خلف التسريبات "كانوا في مكان ما على الانترنت، لكن لا نعرف في أي مكان بالضبط ومن الذين كان لديهم إمكانية الوصول إلى الوثائق، إننا ببساطة لا نعرف".

وأضاف: "سنواصل التحقيق والبحث الحثيث حتى نجد مصدر ومدى التسريب"، حسب الوكالة.

المصدر / الأناضول