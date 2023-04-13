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"سنقاتل الاحتلال بجبهات مفتوحة ومتعددة"

مشعل يؤكد جهوزية شعبنا في معركة الدفاع عن الأقصى

13 ابريل 2023 . الساعة 23:20 بتوقيت القدس
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أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل جهوزية شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة، مشيدا ببطولة وصمود شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشعل في كلمة له خلال مهرجان جماهيري في مدينة الرصيفة الأردنية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مساء الخميس: "إن القدس والضفة فاجأت الاحتلال بعمليات المقاومة البطولية"، مشيرا إلى أن الاحتلال قرر عدم اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان، لأنه لا يريد أن تكون عنوان المعركة القدس والأقصى.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتهويد الأقصى بهدوء، منعا لانتفاض الأمة، باتباع سياسة التدرج، والخداع في تهويد الأقصى، لافتا إلى أن تزامن الأعياد اليهودية مع شهر رمضان المبارك استدعى احتكاكا وتوترا، حيث سعى الاحتلال لحسم المعركة في القدس، وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأكد مشعل أن المقاومة في غزة كانت حاضرة، ويدها على الزناد، محذرا من مخطط صهيوني لاغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية، مشددا على أن الانفتاح في الجبهات في وجه نتنياهو وحكومته شكل لهم صدمة لم تكن بحسبانهم، حيث كانوا يتوقعون أنهم يعيشون لحظة عابرة يستطيعون فيها حسم المعركة في الأقصى.

ولفت إلى أن مخطط الاحتلال في فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى اصطدم بعقبة المقاومين والمرابطين والمعتكفين في الأقصى خاصة في العشر الأواخر من رمضان، الذي نعتبره عبادة ومقاومة وجهادا ومسؤولية وطنية.

وأكد مشعل أن مخطط الاحتلال فشل عندما انفجرت في وجهه كل الساحات، مشددا على أهمية أن نقاتل الصهاينة بجبهات مفتوحة ومتعددة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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