الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات قرب باب الأسباط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس 3 فلسطينيات عند "باب الأسباط"، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيات، بدعوى "محاولتهن الدخول إلى المسجد الأقصى رغم قرار إبعادهن عنه".

والمعتقلات وفق الشهود هنّ: خديجة خويص وهنادي الحلواني ونفيسة خويص، وكان قد صدر بحقهنّ قرار الإبعاد خلال الأحداث الأخيرة داخل المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.





وتشهد مدينة القدس توترًا عقب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى في 5 أبريل/نيسان، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدّت اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

والثلاثاء، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين