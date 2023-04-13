عيد العكاوي ينتقل لفريق جديد

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي الأمل مع اللاعب المخضرم عيد العكاوي، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

ووقع العكاوي "35" عاما، على كشوفات الأمل، ليدعم خط هجوم الفريق تحت قيادة المدرب محمد أبو حبيب.

ويمتلك العكاوي خبرة واسعة في الملاعب، حيث سبق له اللعب لأندية في غزة والضفة الغربية، أبرزها اتحاد وشباب وخدمات خان يونس، وأهلي وخدمات النصيرات، وهلال القدس وشباب الخضر وأهلي الخليل.

ويعمل الأمل على ترميم صفوف فريقه ليكون منافسا قويا في المسابقة الموسم القادم، بعد الصعود من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وجدد النادي عقود معظم لاعبيه أبرزهم المهاجم تامر مكرم، وحارس المرمى أحمد عليان، ومحمد أبو ريدة، بانتظار التعاقد مع مدافع ولاعب خط وسط.

المصدر / فلسطين أون لاين