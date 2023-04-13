"التنمية" تتحدث عن نسبة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف قبل عيد الفطر مباشرة بحسب ما تحدثت به وزارة المالية ووزير التنمية الاجتماعية في الضفة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لها، إن المخصصات ستصرف بنسبة 100% أي دفعة كاملة لـ111 ألف أسرة مدرجة على برنامج التحويلات النقدية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وفق محدّدات مُعلنة.

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وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية ومتطلباتها قد تمتد لأشهر في إثر عدم التزام وزارة المالية في رام الله بصرف تلك المخصصات في مواعيدها رغم توفر الأموال بذريعة عدم توافر السيولة.

وكانت آخر دفعة لمستحقي الشؤون الاجتماعية في شهر أكتوبر العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين