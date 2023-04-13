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عكرمة صبري: القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا كل يوم

13 ابريل 2023 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
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عكرمة صبري: القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا كل يوم

قال خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري، في باحتفالية منبر القدس ضمن احتفالات يوم القدس العالمي، إن القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا في كل يوم، القدس يجب أن توجه لها البوصلة بشكل ثابت ودائم.

وأضاف صبري في كلمته: "نعم القدس التي هي محور فلسطين بل محور العالم الإسلامي، نعم في مثل هذا اليوم يحتفل المسلمون بيوم القدس العالمي للتأكيد على أن هذه القضية هي قضية حية، هي قضية ثابتة، هي قضية لن تموت ما دام هناك رجال يؤمنون بها ويعتبرون أنها هي المحور وهي المرتكز".

وسأل الله أن يعيد هذه الذكرى، (يوم القدس العالمي) وقد أصبحت هذه المدينة كعبة الزوار لجميع مسلمي العالم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #عكرمة صبري #يوم القدس العالمي #احتفالية يوم القدس العالمي

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