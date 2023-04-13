المطران "حنا": القدس أمانة في أعناق المسلمين والمسيحيين

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس في باحتفالية منبر القدس ضمن احتفالات يوم القدس العالمي، إن القدس أمانة في أعناق المسلمين والمسيحيين.

وأضاف حنا في كلمته: "المسجد الأقصى وكنيسة القيامة توأمان لا ينفصلان "، مكملا "وحدتنا هي قوة لنا ونحن بإذنه تعالى كنا وسنبقى موحدين في هذه الأرض المباركة وفي المدينة المقدسة.

وأكد أن هناك احتلال عنصري غاشم يسعى لاقتلاعنا وطمس معالم مدينتنا لكن الاحتلال لن ينجح في مخططاته أمام رباط شعبنا وتمسكه بحقوقه وثوابته.

وشدد على أنه لا يوجد قوة في العالم قادرة على تصفية القضية الفلسطينية وسرقة القدس من أهلها وأصحابها الشرعيين.

المصدر / فلسطين أون لاين