النخالة: ساحات المقاومة تؤكد حضورها ودعمها وتأييدها لشعبنا ومقاومته

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن ساحات المقاومة تؤكد من جديد حضورها ودعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكد النخالة في كلمة لها باحتفالية منبر القدس ضمن إحياء يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، أن القدس عنوان يختصر فلسطين "وها نحن نحتفل بهذا اليوم ونحيي مناسبة عظيمة نؤكد فيها وحدة أمتنا حول القدس ومسجدها".

وأضاف: نجدد العهد لله ولأنفسنا على الجهاد والقتال من أجل تحرير القدس وفلسطين التي يتجلى فيها ظلم هذا العالم.

وشدد النخالة على أن يوم القدس عنوان نهوض لأمة تمتلك يقينا مطلقا بالانتصار وتحرير فلسطين والقدس ومسجدها المبارك، مؤكدا أن القدس ومسجدها ومقدساتها تئن تحت أحذية الغزاة القتلة وهي تنزف شهداء بلا توقف.

وأكمل: إن المشاهد في المسجد الأقصى وفي ساعات العبادة حيث يدوس الصهاينة القتلة كل شيء مقدس الإنسان والقرآن والمكان والزمان، مضيفا هؤلاء الصهاينة هم الذي يقف شعبنا الشجاع في مواجهتهم ويقاتلهم ببسالة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاتليه الأبطال الذين ينتشرون على مدى فلسطين وضفتها المباركة وكتائبها المقاتلة يمثلون اليوم درع القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين