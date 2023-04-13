مركز دراسات يناقش مبادرة حل الأزمة النقابية بين "الأونروا" واتحاد العاملين بالضفة

عقد "مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين" في قطاع غزة ندوة عبر منصة زووم الرقمية للبحث في المبادرة التي أطلقتها البارحة "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" من 7 نقاط لحل الأزمة النقابية بين وكالة "الأونروا" واتحاد العاملين في الضفة الغربية.

الندوة التي عقدت صباح اليوم الخميس 13/4/2023 شارك فيها المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة ورئيس اللجان الشعبية كمال الكحلوت، وممثل اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله، وعن اتحاد الموظفين في غزه الدكتور محمود حمدان، والمدير العام المالي للأونروا سابقا الدكتور رمضان العمري ومدير عام الهيئة 302 علي هويدي وأدار الندوة مدير مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين عماد عفانة.

على مدى نقاش ومداخلات استمرت لساعتين كانت حصيلتها إعلان الأستاذ جمال عبد الله عن موافقة الاتحاد وترحيبه بالمبادرة، وبالمقابل رفضت وكالة الأونروا تقديم أي خطوة من شأنها أن تشكل بداية لتحقيق اختراق لفك الإضراب، وعملياً بقاء الوضع في الضفة على ما هو عليه، وبقاء الكرة في ملعب الوكالة.

المصدر / فلسطين أون لاين