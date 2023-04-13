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"حماس" تدين فرض الاحتلال لقيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

13 ابريل 2023 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
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"حماس" تدين فرض قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

دانت بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القيود التي أعلنت عن فرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقليص أعداد المحتفلين المسيحيين بسبت النور، عادة ذلك تدخلاً سافراً في ممارسة الشعائر الدينية وامتداداً للحملات العنصرية والاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون وأماكنهم المقدّسة.

وأكدت الحركة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، اليوم الخميس، بطلان إجراءات الاحتلال في القدس.

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ودعت أبناء شعبنا إلى رفض هذه الإجراءات وإلى ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية.

وجددت حماس مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي ومستوطنيه بحق الأماكن المقدّسة في القدس وفي عموم فلسطين المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #كنيسة القيامة #سبت النور

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