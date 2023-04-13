فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التنمية" تتحدث عن نسبة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

عكرمة صبري: القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا كل يوم

المطران "حنا": القدس أمانة في أعناق المسلمين والمسيحيين

مزهر: يوم القدس مناسبة تتجسد فيها وحدة الشعوب وأحرار العالم

النخالة: ساحات المقاومة تؤكد حضورها ودعمها وتأييدها لشعبنا ومقاومته

مركز دراسات يناقش مبادرة حل الأزمة النقابية بين "الأونروا" واتحاد العاملين بالضفة

"حماس" تدين فرض الاحتلال قيودًا على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

الاحتلال يفرض قيودًا غير مسبوقة على الاحتفالات المسيحية في القدس

الحكم الشرعي في إخراج الزكاة للمقاومة

كييف تنفي سيطرة فاغنر على باخموت

"حماس" تدين فرض الاحتلال قيودًا على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

13 ابريل 2023 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
...
"حماس" تدين فرض قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة القيود التي أعلنت عن فرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقليص أعداد المحتفلين المسيحيين بسبت النور، عادّة ذلك تدخلًا سافرًا في ممارسة الشعائر الدينية وامتدادًا للحملات العنصرية والاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون وأماكنهم المقدسة.

وأكدت الحركة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، اليوم الخميس، بُطلان إجراءات الاحتلال في القدس.

اقرأ أيضًاالاحتلال يفرض قيودًا غير مسبوقة على الاحتفالات المسيحية في القدس

ودعت أبناء شعبنا إلى رفض هذه الإجراءات وإلى ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية.

وجددت حماس مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي ومستوطنيه بحقّ الأماكن المقدّسة في القدس وفي عموم فلسطين المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #القدس #كنيسة القيامة #سبت النور

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر