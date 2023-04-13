فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تدين فرض الاحتلال لقيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

الاحتلال يفرض قيودًا غير مسبوقة على الاحتفالات المسيحية في القدس

الحكم الشرعي في إخراج الزكاة للمقاومة

كييف تنفي سيطرة فاغنر على باخموت

وقفة بغزة دعمًا للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الاحتلال يعلن حظر 4 مواقع إلكترونية فلسطينية

دعوات لحشد الدعم القانوني لحماية الأسرى في المحافل الدولية

الاحتلال يصادق على مخطَّطات لشق طرق استيطانية بمحيط مدينة القدس

الباحث عمرو: المقدسيّون انتصروا بثباتهم والزمن يسير لصالح "الأقصى"

"أبو عرة" يؤكد ضرورة تكثيف الاعتكاف في "الأقصى" حتى نهاية "رمضان"

الاحتلال يفرض قيودًا غير مسبوقة على الاحتفالات المسيحية في القدس

13 ابريل 2023 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
...
كنيسة القيامة وقبة الصخرة

فرضت الاحتلال الإسرائيلي قيودًا غير مسبوقة على المقدَّسات المسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وقرَّرت سلطات الاحتلال فرض قيود مشدَّدة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بيوم "سبت النور"، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيّين المشاركين.

ودعت هيئة مسيحية أبناء شعبنا المسيحيين إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات "سبت النور"، وأكدت على أن حرية العبادة حق ولا ننتظر الإذن من الاحتلال، ووجوب فضح تضييقات الاحتلال ضد الكنائس.

اقرأ أيضًا: حماس تدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من الوصول إلى القدس

وتستهدف سلطات الاحتلال المسيحيين في المدينة المقدَّسة، وتُنغص عليهم احتفالاتهم بأعيادهم، وتفرض قيودًا على ممارسة حقهم بالعبادة، في محاولة لإنهاء الوجود المسيحي، وطمس الهوية الإسلامية المسيحية الحقيقية للمدينة.

ويواجه المسيحيون في القدس ضغوطًا من المستوطنين المتشدّدين ومنظماتهم، ويتعرَّض رجال الدين المسيحيين لمضايقات وإساءات لفظية وجسدية، ناهيك عن تصاعد اعتداءات المتطرّفين اليهود على الممتلكات والمقدَّسات المسيحية.

كما يواصل الاحتلال استهدافه للمقدَّسات الإسلامية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي يسعى لتهويده والسيطرة عليه، ويقدّم الحماية لجماعات المستوطنين باقتحامه وتدنيسه، في الوقت الذي يحرم فيه آلاف الفلسطينيين من الصلاة فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #قيود #قيود على المسيحيين في القدس #المقدسات المسيحية في القدس

متعلقات

الأكثر قراءة