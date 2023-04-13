الاحتلال يعلن حظر 4 مواقع إلكترونية فلسطينية

أصدرت المحكمة المركزية في (تل أبيب)، اليوم الخميس، أمراً بحظر 4 مواقع إلكترونية فلسطينية بزعم تبعيتها لفصيل فلسطيني.

وبحسب القناة 14 العبرية، فإن هذا القرار جاء بطلب من جهاز مخابرات الاحتلال الداخلي "الشاباك" والدائرة السيبرانية.

وادَّعت المحكمة أن القرار اتُخذ بناءً على توصية من تلك الأجهزة، بدعوى أن هذه المواقع تحرّض على (الإرهاب) خاصةً في فترات التصعيد الحساسة، كما جرى في الأيام الأخيرة بالمسجد الأقصى.

ولم يذكر الإعلام العبري أسماء المواقع الإلكترونية التي حظرها من قبل "المحكمة المركزية".

المصدر / فلسطين أون لاين