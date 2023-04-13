الاحتلال يصادق على مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط مدينة القدس

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدة مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط مدينة القدس.

وقالت القناة "السابعة" العبرية إن "الإدارة المدنية، صادقت على شق الطريق رقم 45، والذي سيلتف على مخيم قلنديا ويُصادر آلاف الدونمات".

ولفتت القناة إلى أن الطريق سيربط دوار معبر "مخماس" على الشارع رقم 60 ومنطقة مستوطنات "ميغرون" و"كوخاف يعكوف" مباشرة مع الشارع رقم 443 جنوب غرب رام الله، والمحاذي لقرى شمال غرب القدس.

وكما صادقت سلطات الاحتلال على شق طريق يربط الشارع رقم 1 غرب القدس مع الشارع رقم 60، والأحياء الجنوبية من المدينة.

وأشارت القناة السابعة، إلى أن الشارع يهدف إلى الالتفاف على بلدة صور باهر شرق القدس، عبر مصادرة آلاف الدونمات الزراعية.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد ناقش في 30 آذار/ مارس الماضي، تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وأكد تورك في تقريره، أن "عدد المستوطنين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي".

المصدر / فلسطين أون لاين