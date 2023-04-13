فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلديات خان يونس تطالب بالتراجع عن إغلاق مقر "الصليب الأحمر" بالمحافظة

لبنان.. "حماس" تنظم اعتصاما دعماً للأسرى الفلسطينيين

الشيخ صبري: الأقصى يجب أن يبقى مفتوحًا للاعتكاف طوال العام

الهيئة العامة للمعابر تعلن إغلاق معبر رفح بهذه الأوقات

لجنة المتابعة: حصار الاحتلال لكنيسة القيامة تثبت استهداف الكل الفلسطيني

عشريني توعد نشر المزيد.. من هو مسرب الوثائق الأمريكية؟

ريشة 6 فنانين ترسم الأمل خلف الجدار العازل في لبنان

الأردن يُحذّر من فرض الاحتلال قيودًا تحدّ من وصول المسيحيّين إلى كنيسة القيامة

المرور بغزة: إصابتـان في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

"بي بي سي": وثائق البنتاغون المسرّبة تشير لمراقبة واشنطن غوتيريش

بلديات خان يونس تطالب بالتراجع عن إغلاق مقر "الصليب الأحمر" بالمحافظة

13 ابريل 2023 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
...

طالبت بلديات خان يونس إدارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق مقرها في محافظة خان يونس، منددة بإغلاق المقر في وجه العائلات والضحايا وذوي الأسرى.

وعبرت البلديات في بيان اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لقرار إغلاق المقر، ووصفته بـ"المجحف"، مشيرةً إلى أن القرار "يتلاءم مع غطرسة الاحتلال ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني".

وتابع البيان "ندين وبشدة إغلاق مقر الصليب الأحمر في وجه العائلات والضحايا وذوي الأسرى وعموم المراجعين الذين يتلقون الخدمات الإنسانية التي هي من صميم عمل الصليب الأحمر".

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال جاثما على أرضينا المحتلة ويرتكب يوميا جرائم بحق أبناء شعبنا؛ الذين هم "بحاجة إلى الحماية الدائمة حتى زوال المحتل الغاصب".

وطالبت بلديات خان يونس بالتراجع الفوري عن قرار إعلاق مقر الصليب الأحمر، نتيجة لضرره الواقعة على المواطنين خاصة في المحافظات الجنوبية من قطاع غزة.

تويتر تويتر
#خان يونس #الصليب الأحمر

متعلقات

الأكثر قراءة