لجنة المتابعة: حصار الاحتلال لكنيسة القيامة تثبت استهداف الكل الفلسطيني

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حصار الاحتلال، لكنيسة القيامة، عبر تحديد عدد المصلين في الكنيسة خلال سبت النور للطوائف الشرقية، الذي يحل بعد غد السبت.

وحذرت المتابعة في بيان اليوم الخميس من "جهات مشبوهة، تسعى إلى إثارة الفتن الطائفية، خاصة في هذه الأيام، وأكدت أنها جهات مدسوسة خدمة للسياسات الإسرائيلية، في محاولة بائسة لشق صفوف شعبنا".

وقال البيان: "في هذا العام أيضا، وكما يجري في السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الاحتلال دخول ما لا يزيد عن 1800 شخص إلى كنيسة القيامة يوم سبت النور، بمن فيهم رجال الدين والراهبات والطواقم العاملة، من مختلف الطوائف الشرقية".

ويقول رؤساء الكنائس في القدس المحتلة، إن الكنيسة وباحتها وجوارها، قادرة على استيعاب ما يزيد عن 10 آلاف شخص.

وأكدت المتابعة "أن حصار الاحتلال هذا ينضم إلى القيود المفروضة على المسجد الأقصى المبارك، والهدف واحد، وهو تقييد حرية العبادة، بالذات في القدس المحتلة، في إطار محاولات الاحتلال البائسة، لفرض هوية أخرى على المدينة المقدسة".

وأشارت إلى مساندتها لموقف وبيان رؤساء الكنائس في القدس، برفض هذه القيود، ودعت للتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد.

وفي ذات السياق، قالت المتابعة، إن "الأشهر الأخيرة، تشهد ارتفاعا خطيرا في وتيرة الاعتداءات على كنائس القدس، وحتى على المقابر المسيحية، من عصابات استيطانية إرهابية، وتطال الاعتداءات وإهانات لرجال الدين والراهبات، ومنها ما يحظى بتوثيق وينتشر في شبكات التواصل، لكن معظم هذه الاعتداءات تبقى بعيدة عن التوثيق".

وشددت على أن "هذه العصابات الإرهابية تشعر بيد طليقة، من حكومة الاحتلال التي تسكت عن هذه الجرائم، ما يجعلها شريكة مباشرة بها".

تحذير من الفتنة

وحذّرت لجنة المتابعة من "اندساس جهات مشبوهة، ممن تنسب لنفسها اتباع الديانتين في شعبنا، لبث أجواء تحريض وتهجّمات طائفية عنصرية بغيضة، وهذه ليست المرّة الأولى، خاصة في مواسم الأعياد، ما يؤكد هدفها لاختلاق احتراب داخلي بغيض، خدمة للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة".

ودعت إلى "اليقظة الشعبية من هذه الجهات المشبوهة، ونبذها وفضحها، لضمان إفشال هذه المخططات السلطوية، واستمرار الوحدة الشعبية الوطنية".

المصدر / فلسطين أون لاين