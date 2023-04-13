ريشة 6 فنانين ترسم الأمل خلف الجدار العازل في لبنان

على الحدود اللبنانية الفلسطينية في لبنان أحيا فنانون من سوريا ومصر والجزائر وفلسطين ولبنان وإيران يوم القدس العالمي لهذا العام على طريقتهم الخاصة خلف الجدار العنصري العازل بجدارية تحكي عن التحرير القريب لفلسطين من الاحتلال الإسرائيلي بأيقونات ورموز تتحدَّث عن المقاومة ضدّ الاحتلال.

جدارية "وفتح قريب" استلهمت جملتها من القرآن الكريم، صمَّمت بشكل مشترك بين 6 فنانين، بإشراف الفنان مسعود نجابتي المتخصص في مجال التصميم الفني المقاوم.

الجدارية التي تحمل في قلبها الحرية والنضال والتحرير القريب لفلسطين لأول مرة ترسم خلف الجدار العنصري العازل بحضور فنانين اتّحدوا ووحدوا موقفهم تجاه فلسطين من دول إسلامية وعربية متعدّدة.

جدارية "ونصر قريب" تم رسمها خلف الجدار العازل على الحدود اللبنانية الفلسطينية بحضور فنانين من مصر والجزائر ولبنان وسوريا وفلسطين وإيران في يوم القدس العالمي في شهر رمضان المبارك على مدى يومين.

المصدر / فلسطين أون لاين