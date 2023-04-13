الأردن يُحذّر من فرض الاحتلال قيودًا تحدّ من وصول المسيحيّين إلى كنيسة القيامة

حذَّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس من قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود تحدُّ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بـ"سبت النور".

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: "إنّ جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تقييد حق المسيحيّين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت القادم، لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضةٌ ومدانة.

وأكد أنّه على دولة الاحتلال -القوة القائمة- احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أيَّة إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدَّسة في القدس المحتلة.

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وشدَّد على أن الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدَّسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدَّسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.