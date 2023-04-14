14 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1182 افتتاح جامع إشبيلية الكبير، بعد عشر سنوات من البناء.
- 1775 بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أمريكية لمكافحة الرق.
- 1865 اغتيال الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن برصاصة أطلقها عليه جون ولكس يوت في مسرح نورد بواشنطن، حيث كان يشاهد مع زوجته عرضاً لمسرحية العم الأمريكي.
- 1883 جراهام بل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين.
- 1912 سفينة تايتانك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما يؤدي إلى غرقها.
- 1948 عصابات هاجانا ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا، حيث قتلت 50 فلسطينياً من أصل 90 هم سكان القرية.
- 1967 تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء (عربسات).
- 1970 انفجار خزان الأكسجين على مركبة الفضاء أبولو 13، مما أدى إلى دمار كبير في المركبة حتى أن رجوعها إلى الأرض كان أشبه بالمعجزة نظرًا لكمية الدمار الذي حل بالمركبة.
- 1986 الولايات المتحدة تقصف ليبيا انتقامًا لتفجير «ديسكو لابيل» في برلين الغربية الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين.
- 1987 الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابًا عن الطعام استمر 70 يوماً.
- 2001 قوات الاحتلال الصهيوني تغتال القسامي محمد ياسين نصار بقصف منزله في حي الزيتون بمدينة غزة.
- 2002 استشهاد القائد في كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) في معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 2014 القسامي زياد عواد يقتل ضابط المخابرات "باروخ مزراحي" رئيس الوحدة التكنولوجية في الاستخبارات الصهيونية، ويطلق النار تجاه سيارته من مسافة صفر عند حاجز ترقوميا.
- 2014 صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن.
المصدر / فلسطين أون لاين