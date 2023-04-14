14 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1182 افتتاح جامع إشبيلية الكبير، بعد عشر سنوات من البناء.

افتتاح جامع إشبيلية الكبير، بعد عشر سنوات من البناء. 1775 بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أمريكية لمكافحة الرق.

بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أمريكية لمكافحة الرق. 1865 اغتيال الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن برصاصة أطلقها عليه جون ولكس يوت في مسرح نورد بواشنطن، حيث كان يشاهد مع زوجته عرضاً لمسرحية العم الأمريكي.

اغتيال الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن برصاصة أطلقها عليه جون ولكس يوت في مسرح نورد بواشنطن، حيث كان يشاهد مع زوجته عرضاً لمسرحية العم الأمريكي. 1883 جراهام بل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين.

جراهام بل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين. 1912 سفينة تايتانك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما يؤدي إلى غرقها.

سفينة تايتانك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما يؤدي إلى غرقها. 1948 عصابات هاجانا ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا، حيث قتلت 50 فلسطينياً من أصل 90 هم سكان القرية.

عصابات هاجانا ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا، حيث قتلت 50 فلسطينياً من أصل 90 هم سكان القرية. 1967 تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء (عربسات).

تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء (عربسات). 1970 انفجار خزان الأكسجين على مركبة الفضاء أبولو 13، مما أدى إلى دمار كبير في المركبة حتى أن رجوعها إلى الأرض كان أشبه بالمعجزة نظرًا لكمية الدمار الذي حل بالمركبة.

انفجار خزان الأكسجين على مركبة الفضاء أبولو 13، مما أدى إلى دمار كبير في المركبة حتى أن رجوعها إلى الأرض كان أشبه بالمعجزة نظرًا لكمية الدمار الذي حل بالمركبة. 1986 الولايات المتحدة تقصف ليبيا انتقامًا لتفجير «ديسكو لابيل» في برلين الغربية الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين.

الولايات المتحدة تقصف ليبيا انتقامًا لتفجير «ديسكو لابيل» في برلين الغربية الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين. 1987 الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابًا عن الطعام استمر 70 يوماً.

الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابًا عن الطعام استمر 70 يوماً. 2001 قوات الاحتلال الصهيوني تغتال القسامي محمد ياسين نصار بقصف منزله في حي الزيتون بمدينة غزة.

قوات الاحتلال الصهيوني تغتال القسامي محمد ياسين نصار بقصف منزله في حي الزيتون بمدينة غزة. 2002 استشهاد القائد في كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) في معركة الدفاع عن مخيم جنين.

استشهاد القائد في كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) في معركة الدفاع عن مخيم جنين. 2014 القسامي زياد عواد يقتل ضابط المخابرات "باروخ مزراحي" رئيس الوحدة التكنولوجية في الاستخبارات الصهيونية، ويطلق النار تجاه سيارته من مسافة صفر عند حاجز ترقوميا.

القسامي زياد عواد يقتل ضابط المخابرات "باروخ مزراحي" رئيس الوحدة التكنولوجية في الاستخبارات الصهيونية، ويطلق النار تجاه سيارته من مسافة صفر عند حاجز ترقوميا. 2014 صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن.

المصدر / فلسطين أون لاين